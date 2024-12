Iltempo.it - Il Natale si accende a Piazza di Spagna e via Condotti: l'albero firmato Bulgari

Leggi su Iltempo.it

Acceso l'sulla scalinata di Trinità dei Monti e le luminarie di via, a Roma. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato, il ceo diJ.C. Babin, Gianni Letta gli attori Carolina Crescentini e Alessandro Gassman. Ad accompagnare l'accensione anche i canti natalizi delle voci bianche del Maggio fiorentino. «È un momento di bellezza italiana, l'aggettivo che meglio definisce Roma - ha detto Babin - Un2024 che abbiamo voluto speciale e nuovo. Non è unsolito, è riciclato, sostenibile ma è anche un'opera d'arte. Rappresenta la visione che abbiamo di Roma, una città di ventisette secoli ma che guarda al futuro, disegnata dai gioiellieri di. Non ci siamo fermati a questoma insieme al Comune abbiamo deciso di avere altri 20 alberi in tanti quartieri di Roma.