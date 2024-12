Ilrestodelcarlino.it - Il memoriale di Filippo Turetta: “Volevo Giulia, o lei o niente”

Venezia, 2 dicembre 2024 – Per domani è attesa la sentenza aper il femminicidio diCecchettin: a pesare sul giudizio saranno in particolare le aggravanti di premeditazione, stalking e crudeltà, negate dalla difesa. Certo, è difficile comprendere cosa sia passato nella testa del 22enne in quei tragici momenti e nelle settimane che li hanno preceduti, ma a far luce potrebbero essere gli scritti compilati nel carcere di Verona, dove è detenuto dal dicembre dello scorso anno. “Avevo pensato che avrei potuto toglierle la vita” “O lei o” Il disagio della laurea diLe scuse “ridicole e fuori luogo” Cosa fa in carcere “Avevo pensato che avrei potuto toglierle la vita” “Faccio fatica a scriverlo, perché adesso mi sembra ridicolo e brutto come pensiero, ma mi sembrava ingiusto che io avessi intenzione di suicidarmi e lei in questo non avrebbe vissuto e avuto alcuna conseguenza quando – si legge – secondo me, in quei giorni erano le sue scelte ad avermi portato a quella situazione.