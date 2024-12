361magazine.com - Grande Fratello, le proiezioni dei sondaggi: chi è il preferito?

Al via stasera una nuova puntata del. In nomination ci sono: Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglioli e Stefano Tediosi. LedeiStasera andrà in onda la sedicesima puntata del. Infatti dopo il cambio di programmazione, il reality show trova la sua originale collocazione del lunedì in prime time su Canale 5. Il pubblico questa sera voterà per dare l’immunità a uno dei quattro concorrenti in nomination. Infatti il televoto di questa sera non è eliminatorio.In nomination ci sono quattro concorrenti. Si tratta di Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglioli e Stefano Tediosi. Chi rischia tra i gieffini? Secondo i, il concorrentedal pubblico è senza dubbio Janvier. Lui è il più votato per l’immunità.Mentre all’ultimo posto si colloca Federica.