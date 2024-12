Tvzap.it - “Grande Fratello”, la sorpresa per Javier: lo scoprirà a breve

News tv. “”, laper: lo. Tra alti e bassi proseguono le avvenuture dei concorrenti del GF. Gli ascolti fanno davvero fatica a decollare e Mediaset sta pensando a delle soluzioni. Nel frattempo, questa sera, 2 Dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della nuova diretta i concorrenti scopriranno il nome del preferito della settimana e stando ai sondaggi, per ora, potrebbe esserea ricevere una bellain diretta. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, perchè stasera non va in ondaLeggi anche: “”, regolamento violato: duro intervento del team di HelenaLeggi anche: “”, Alfonso Signorini smonta Garibaldi in direttaLeggi anche: “”, Alfonso Signorini punta al campione olimpico: l’indiscrezione“”,preferito dal pubblico? I sondaggi Durante l’ultima puntata andata in onda del, Alfonso Signorini ha aperto un nuovo televoto che eleggerà il preferito della settimana.