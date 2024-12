Lanazione.it - Garantire sicurezza e fruibilità. Prosegue il restyling del ’Brizzi’

MARGINE COPERTA Continuano le opere necessarie al centro sportivo comunale Renzo Brizzi per renderlo sempre più efficiente e soprattutto adeguato alle disposizioni Coni. Nello specifico nuovi spogliatoi accoglienti al passo con i tempi per gli arbitri e nuovi bagni a servizio delle tribune davanti il campo in erba sintetico. Il progetto si inserisce in un piano complessivo di riqualificazione caratterizzato dall’accessibilità, secondo le norme vigenti, per assicurare a tutti una completadel centro sportivo comunale in autonomia e. "L’intervento – commenta il sindaco Marzia Niccoli – si inserisce in un piano complessivo di riqualificazione per migliorarne lae la. "Investire nello sport significa investire in valore e crescita culturale, esso rappresenta un mezzo di grande valenza sociale, avvicina le persone, educa alla inclusione, porta al miglioramento della salute non solo fisica ma anche mentale favorendo le relazioni sociali della comunità".