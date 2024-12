Terzotemponapoli.com - Foschi: “Scudetto? Lotta a due tra Napoli e Inter”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, èvenuto Rino, direttore sportivo. Queste le sue parole:Questa giornata di campionato, in attesa di Roma-Atalanta di stasera, sorride al, che ieri è sembrato convincente, diversamente dai suoi consueti 1-0 o ‘vittorie di corto muso’.“Sì, ilha avuto le sue ragioni e le sue sfortune. È una squadra forte, che ha avviato un nuovo ciclo con un allenatore come Antonio Conte, che conosciamo bene. Ha avuto una preparazione estiva giusta e ora sta lavorando sui dettagli. In un campionato equilibrato come questo, ilparte avvantaggiato, anche se ci sono giornate negative per tutti. Tuttavia, bisogna riconoscere chesono le squadre più attrezzate, come si pensava già quest’estate”.