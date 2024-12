Lettera43.it - Dopo Tavares, saranno la finanza o l’industria a risollevare Stellantis?

laa rimetteresui binari della crescita? Se si guarda alla lunga storia della casa torinese poi diventata colosso multinazionale, el’addio “spintaneo” di Carlos, la domanda non è peregrina. Vittorio Ghidella, ingegnere di prodotto, si inventò la Uno e la Panda, due modelli che segnarono il successo di Fiat. Cesare Romiti spinse sulla finanziarizzazione, e a un certo punto fu il garante di un salvataggio organizzato da Mediobanca tramite l’ideazione di un prestito convertendo delle banche. Sergio Marchionne agì su entrambi i fronti: il rilancio della 500 segnò il riscatto, la brillante monetizzazione di un accordo put and call che avrebbe costretto gli americano di General Motors a comprarsi il marchio italiano fu balsamo per i conti.