Con NeoConnessi. WindTre sbarca nelle scuole medie

ACCESSO AI SOCIAL e identità digitale, ma anche cyberbullismo e nuove frontiere dell’apprendimento. Sono questi alcuni degli argomenti che vengono affrontati nel programma "", promosso da, che da anni punta sull’educazione dei giovani e giovanissimi alle opportunità della rete e delle nuove tecnologie. Per il gruppo si tratta di un impegno concreto nella diffusione di una corretta informazione e formazione sulle tecnologie digitali. Per questoannuncia l’estensione del programma "", nato nel 2018, anche allesecondarie di primo grado, con l’obiettivo di educare i giovani a un utilizzo consapevole e sicuro della tecnologia. In un periodo come quello dell’adolescenza, in cui i ragazzi sviluppano la propria autonomia e affrontano nuove sfide digitali, "" offre percorsi formativi con contenuti aggiornati e attività didattiche coinvolgenti.