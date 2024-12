Aiutiamo le attività a raggiungere il successo che meritano

Leggi su Bergamonews.it

Publifarm è un’agenzia di comunicazione creativa indipendente, nata nel 2004 e con un team ancora curioso e pieno di energia.Bergamonews ha incontrato Chiara Locatelli, New Business, Carlotta Premoli e Beatrice Corti, Account in Publifarm.Tra le notevoli mansioni, Publifarm lavora a stretto contatto con le, aiutandole nel loro processo di crescita e creazione, sviluppando, ad esempio, un nome ed un logo efficace, delle brochure per la pubblicizzazione, oppure un sito web dove poter vendere i prodotti online: “Diamo supporto – racconta Premoli – alle imprese in tutte queste fasi, individuando insieme una strategia per far loro ottenere ilche”.I loro superpoteri in Publifarm? Carlotta riesce a rimanere calma anche in situazioni di difficoltà riuscendo a trovare la soluzione adeguata, Chiara sa far diventare facili le cose difficili, calmierando al meglio ogni scelta, mentre Beatrice è multitasking e offre una vasta possibilità di soluzioni (o almeno ci prova).