Agcm nuova istruttoria sull’accordo Tim - Dazn per i Diritti Serie A 2021-24

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () è tornata a pronunciarsi sul caso dell’accordo tra Telecom Italia (Tim) eriguardante idi trasmissione delle partite diA per il triennio-2024, dopo un percorso articolato tra decisioni, ricorsi e ulteriori istruttorie.Il procedimento originario (I857) aveva portato l’, nel giugno 2023, a stabilire che l’accordo costituisse un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Le sanzioni imposte ammontavano a oltre 7 milioni di euro per il Gruppoe a circa 760.000 euro per Tim. Tuttavia, la sentenza del Tar Lazio dell’11 maggio 2024 ha parzialmente accolto i ricorsi presentati da Sky Italia e Fastweb, evidenziando la necessità di rivedere la durata dell’infrazione precedentemente individuata.