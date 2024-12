Spazionapoli.it - Addio Napoli: l’Inter e lo United vogliono il titolare di Conte

Il calciatore è pronto a direal, cone loche ora spingono a strappare via un tassello azzurroIlprosegue il suo momento d’oro, confermandosi al primo posto della Serie A anche dopo l’ultima giornata. La squadra guidata da Antoniosta vivendo una rinascita straordinaria, cancellando le delusioni della scorsa stagione e imponendosi come una delle formazioni più solide e spettacolari del campionato.Grazie a un gioco equilibrato e a una rosa profondamente rivitalizzata, gli azzurri puntano a mantenere la vetta il più a lungo possibile. Ogni reparto sta rispondendo alla perfezione alle indicazioni di, con una difesa impenetrabile e un attacco letale che ha messo in difficoltà tutte le avversarie.Ma mentre l’entusiasmo cresce tra i tifosi partenopei, le sirene di mercato iniziano a farsi sentire.