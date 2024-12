Quotidiano.net - Volkswagen, da domani i dipendenti in sciopero. “Battaglia durissima”

Leggi su Quotidiano.net

Berlino, 1 dicembre 2024 – Isono stati chiamati a scioperare danelle fabbriche tedesche per opporsi a migliaia di tagli occupazionali previsti. Lo ha annunciato il sindacato IG Metall. "Se necessario, questa sarà la più duradi contrattazione collettiva cheabbia mai visto", ha avvertito il sindacato in un comunicato stampa, al termine del periodo di dialogo sociale obbligatorio per 120.000del marchio in Germania. Idellasono stati chiamati a sospendere il lavoro per opporsi alle migliaia di tagli di posti di lavoro pianificati. Lo ha annunciato il sindacato IG Metall. "Se necessario, questa sarà lacontrattuale collettiva più dura che laabbia mai conosciuto", ha avvertito il negoziatore del sindacato, Thorsten Groger, in un comunicato stampa diffuso al termine del periodo di dialogo sociale obbligatorio per 120 miladel marchio.