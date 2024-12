Rompipallone.it - Serie A, non accadeva dal 2017: colpo di scena incredibile

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 1 Dicembre 2024 16:21 di Giancarlo SpinazzolaInA nondal: ildiè davvero clamoroso, il dato è pazzescoLa 14ma giornata di campionato è in pieno svolgimento: distribuita su quattro giorni ed a tutti gli orari possibili ed immaginabili, come il nuovo calcio-spezzatino voluto da Dazn insegna, anche se gli ascolti continuano a calare, fin qui nessuna grande sorpresa. Il Milan è tornato al successo in campionato con un secco 3-0, stesso risultato con cui il Bologna si è imposto sul Venezia.Nel pomeriggio, alle 18, il super big match tra Fiorentina ed Inter, due delle quattro squadra seconde in classifica mentre solo stasera scenderà in campo la Juventus, con la giornata che si concluderà domani sera con la supersfida tra Roma ed Atalanta, con gli orobici che sembrano inarrestabili ed i giallorossi in grande difficoltà.