Iltempo.it - Schiaffo M5s a Segre: no alla cittadinanza onoraria. Renzi: miseria umana

Siamo davanti a un (ennesimo) caso di antisemitismo. Venerdì 29 novembre è stata bocciata dal Consiglio comunale di Pinerolo (comune di circa 35mila abitanti in provincia di Torino) la mozione presentata da Dario Mongiello per assegnare lasenatrice a vita Liliana. L'iniziativa, infatti, non è stata condivisa dmaggioranza che ha sostenuto Luca Salvai, il sindaco in quota Movimento 5 stelle. Proprio nel giorno in cui veniva respinta la sua, la, sulle pagine del Corriere della Sera, parlava della situazione in Medio Oriente: «Non si può parlare di genocidio a Gaza, ma di crimini di guerra e contro l'umanità». E sottolineava che «l'impennata delle manifestazioni di antisemitismo nel mondo, a livelli mai visti da decenni, dimostra l'effetto devastante delle tossine che sono tornate in circolo».