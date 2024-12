Anteprima24.it - Schiacciati da albero in Università: uno dei tre giovani in pericolo di vita

Tempo di lettura: < 1 minutoHa superato la notte ma resta in gravissime condizioni il 25enne di Eboli che sabato pomeriggio è stato schiacciato dall’caduto nel campus di Fisciano dell’di Salerno. Il giovane, dopo l’intervento neurochirurgico a cui è stato sottoposto nella serata di ieri, resta ricoverato in Terapia Intensiva al “Ruggi”. Per i medici la situazione è estremamente grave ed il giovane è indi. Meno gravi ma comunque serie le condizioni degli altri due ragazzi colpiti dall’: un 25enne di Petina ha riportato fratture al bacino e al sacro. Anche per lui la prognosi resta riservata ma le condizioni cliniche sono nettamente migliori rispetto al coetaneo. Un 20enne di Altavilla Silentina, invece, ha riportato fratture alle vertebre con una prognosi di 40 giorni.