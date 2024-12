.com - Sanremo 2025, Achille Lauro torna in gara tra i Big

è tra i protagonisti del Festival die inper la quarta voltaè tra i protagonisti del Festival di, Inper la quarta volta dopo le partecipazioni del 2019 con Rolls Royce, 2020 con Me ne frego, 2022 con Domenica, e la sua presenza come ospite fisso nel 2021 con i suoi Quadri. Icona glam, punk-rocker, pop star ha saputo attraversare i generi e smantellare gli stereotipi.A ottobre 2024 durante le due date sold out del suo Ragazzi Madre – L’Iliade Il live, a Milano e Roma, ha annunciato sul palco dell’Unipol Forum, l’uscita neldel suo settimo album Ragazzi Madre – L’Iliade, intanto il suo ultimo brano Amore disperato continua a essere al vertice di tutte le classifiche a oltre due mesi dalla release. Giudice a X Factor, durante la semifinale ha segnato un record assoluto portando per la prima volta nella storia del programma tutta la sua squadra in finale.