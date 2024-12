Quando non ci sarò più desidererai il mio divertimento! Il tecnico del Tottenham Postecoglou esclude un approccio più pragmatico

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-29 13:58:48 Giorni caldissimi in redazione!Angeha ribadito il suo desiderio che ilgiochi un calcio divertente, dicendo che “non è interessato” al pragmatismo.Gli Spurs hanno subito un gol all’ultimo minuto per pareggiare 2-2 contro la Roma in Europa League ieri sera dopo aver mantenuto undi punta nelle fasi finali piuttosto che tentare di mantenere il proprio vantaggio.È stata una mentalità che ha funzionato nella vittoria per 4-0 in casa del Manchester City la scorsa settimana enon cambierà i suoi metodi.Parlando prima della partita casalinga di domenica contro il Fulham, l’australiano ha detto: “Ho detto ieri sera, siamo partiti e io ho deciso di rendere la squadra una squadra che cerca sempre di essere in prima linea, segnare gol, essere emozionante da guardare.