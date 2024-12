Metropolitanmagazine.it - Paola, chi è la figlia di Paolo e Laura Pausini

Carta, nata l’8 febbraio del 2013, è il la, sposatisi quasi del tutto in gran segreto. Il loro matrimonio, infatti, è stato organizzato nei minimi dettagli con la speranza di poterlo vivere privatamente.A “tradirli”, le pubblicazioni. Qualcuno, a Roma, se ne è accorto e la notizia si è diffusa. Poco male, tuttavia. La festa è stata ugualmente incredibile, come lei stessa ha confermato a Linus e Nicola Savino nell’intervista.E, sempre nella stessa intervista, ha confermato che dopo 18 anni insiemeha sposato Paolo Carta anche per merito della piccola:Ci siamo sposati principalmente per nostra. Praticamente da quando è nata ci chiede perché non siamo sposati. Avevo anche fatto una canzone, “Il nostro amore quotidiano”, anni fa, che finiva con la frase “Una promessa non è un documento/E per amarci non ci servirà”.