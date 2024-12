Inter-news.it - Nico Paz alletta l’Inter: un incontro accende la suggestione di mercato!

Leggi su Inter-news.it

Paz movimenta il, coningolosita e pronta a muoversi. Un recenteinformale tra le partila.RIFLETTORI – Non è la prima volta che il nome diPaz viene associato al. Anche negli scorsi mesi il centrocampista del Como era stato avvicinato al club nerazzurro che, com’è risaputo, ha da sempre un debole per i giovani talenti di prospetto come anche per i calciatori argentini. Il classe 2004 ha tutte queste caratteristiche, con l’aggiunta della sua poliedricità in campo. Nato come difensore,Paz ha avuto modo di sperimentare in attacco per poi essere arretrato a centrocampo, dove gioca attualmente. I numeri e le prestazioni hanno fattore i riflettori sullo spagnolo che, naturalizzato argentino, ha ricevuto anche la chiamata dal CT Lionel Scaloni.