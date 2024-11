Inter-news.it - Minotti: «Fiorentina esame vero per l’Inter. Momento delicato!»

Lorenzoha presentato la sfida di Serie A trae la. Dal suo punto di vista, i nerazzurri avranno l’imperativo di non sottovalutare questa Viola.IL PUNTO –sfiderà lanella gara valida per la quattordicesima giornata della Serie A. Sul punto si è pronunciato Lorenzoa Sky Sport, sottolineando l’importanza del: «deve ritrovare soprattutto Lautaro Martinez, che può fare la differenza sul piano realizzativo. I nerazzurri devono fare molta attenzione alla sfida contro la, anche perché a Firenze hanno già perso Lazio, Milan e Roma. Sarà quindi une proprio per, dato che si è arrivati in undel campionato nel quale i passi falsi possono fare veramente male».sul valore della: Inter attentaSQUADRA AVVERSARIA –ha poi proseguito descrivendo alcuni dettagli relativi al reparto offensivo della, ponendo l’accento sulle difficoltà che potrebbe causare al