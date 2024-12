Tvzap.it - Malore in diretta per la conduttrice Rai: “Scusate, non mi sento bene”

Leggi su Tvzap.it

News tv.inper laRai: “, non mi”. RaiNews24 è un canale televisivo italiano di sole notizie prodotto dalla Rai e trasmette 24 ore su 24 insul canale 48 del digitale terrestre e via satellite. Giovedì mattina laRai del meteo su RaiNews24 ha accusato unin, spaventando sia i suoi colleghi che il pubblico da casa. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. ( dopo le foto)Leggi anche: Fedez, dopo ilarriva l’incidente in autoLeggi anche:durante il match di Sinner, il campione ferma tuttoLeggi anche: Elisabetta Gregoraci, l’annuncio dopo il: le sue condizioniLeggi anche: Guillermo Mariotto la verità sull’abbandono a “Ballando”: cosa è successoRaiNews24,inper Marilina Succo durante il meteoMarilina Succo,di Meteo su Rainews24, giovedì mattina 28 Novembre 2024 stava conducendo l’appuntamento con gli aggiornamenti su pioggia, neve e temperature, quando ha accusato unintv.