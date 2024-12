Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: una sontuosa Wierer riporta l’Italia in lotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIGIRO 8/12 Grandissima frazione (fin qui) di Hannah Auchentaller. Tiene il passo di Hanna Õberg e rosicchia sulle inseguitrici!!E ANDIAMOOO!!! C’è lo zero di Auchentaller!! Anche di Hanna Oeberg, ma siamo virtualmemente sul podio a 41? dalla Francia!!! FORZA!POLIGONO 5/8 Errore importante di Vobornikova, che ha un passo inferiore sugli sci ma perde tanto terreno in piazzola! Forza Hannah!POLIGONO 5/8 Chaveau senza errori, esce davanti. Francia con la vittoria in tasca.GIRO 7/12 Auchentaller che guida il gruppo perdendo circa 5? dalla Francia (+50?). Fondamentali i bersagli.GIRO 7/12 E allora, Chauveau lascia già sul posto la giovane Vobornikova. Dietro abbiamo Kirkeeide (NOR), Auchentaller (ITA).