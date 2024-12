Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Italia a 40? dalla vetta verso il primo cambio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIPOLIGONO 2/8 Molto lenta la serie di Samuela Comola, che è comunque senza errori. Esce a 42?, ha pagato dazio dopo aver forzato la mano nel giro.POLIGONO 2/8 Sbagliano Svezia e Norvegia! Non sbaglia LOU Jeanmonnot e se ne va. Magnusson e Arnekleiv rimediano con la prima ricarica.GIRO 2/12 Nettamente sci migliori della concorrenza per Svezia, Francia e Norvegia. Comola scala posizioni, seppur perdendo qualche secondino (+24?)della gara.GIRO 2/12 Dopo 3.2 chilometri Comola si trova a 17?testa, molto bene.GIRO 2/12 Speriamo, in casa, che davanti le tre “big” non forzino troppo la mano. Gli sci della Francia e di Jeanmonnot sono molto performanti.POLIGONO 1/8 Bene le favorite: Svezia, Francia e Norvegia se ne vanno.