Il tema del disarmo nucleare. Senzatomica: in arrivo la mostra

. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari". È il nome dellache sarà allestita a Vinci nella sala espositiva di via Montalbano 6. L’esposizione in versione compact sarà visitabile dal 6 al 15 dicembre. Dal 16 al 20 dicembre invece lasi sposterà nei locali della scuola media dell’istituto comprensivo di Vinci a Sovigliana, per una sezione espositiva riservata agli alunni dell’istituto, a prosecuzione di un lavoro di approfondimento sui temi delcontenuti nella. I sedici pannelli hanno l’obiettivo di far riflettere sul potenziale di ogni essere umano nella campagna contro le armi nucleari. Recentemente le continue minacce di ricorso alle armi nucleari hanno riportato al centro dell’opinione pubblica ildella presenza e della proliferazione di ordigni nucleari.