Il nuovo libro di Domenico Maselli

La Fondazione del Conservatorio Femminile di San Michele ha ospitato la presentazione del secondo romanzo del giallista, ‘Scomparsa – Un caso riaperto per l’Ispettore Carli’, edito da PAV Edizioni nella Collana GiallOscuro. L’autore è molto conosciuto in città: arrivato dalla Questura di Pisa, dal 1982 al 2017 ha operato nel Commissariato locale. Nel novembre 2022 era arrivato il suo esordio letterario, con il giallo ‘Il Mistero della Torre – Omicidio nella notte per l’Ispettore Carli’ molto apprezzato dai lettori. Illavoro è un poliziesco ambientato a Pisa, ma vi si possono ritrovare, fra i protagonisti, molti pesciatini, personaggi di un tempo e di oggi, che faranno rivivere, a chi li riconoscerà, emozioni e ricordi del passato e del presente. ec