E-commerce e fast fashion | chi vince e chi perde nella rivoluzione dello shopping digitale

L’e-in Italia continua a crescere senza sosta: nel 2024 il mercato ha toccato quota 58,8 miliardi di euro, con in testa il settore della moda, in particolare il segmento, che trascina il carrello. Ma dietro i numeri da record si nasconde un panorama più complesso, dove colossi globali come Amazon, Shein e Temu non trovano rivali, lasciando piattaforme emergenti come Vinted in una corsa che fatica a decollare.Il fenomeno, però, non si ferma all’Italia. In Europa, il commercio elettronico ha superato gli 887 miliardi di euro, ma il divario tra i Paesi leader e quelli meno digitalizzati resta evidente. Se il Regno Unito guida il settore con una rete di marketplace consolidati, altri mercati arrancano, mostrando margini di crescita ma anche profonde disuguaglianze nel modo in cui consumatori e aziende affrontano la