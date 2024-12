Ilrestodelcarlino.it - Controlli in centro e al Gad. Raffica di denunce e sanzioni

Altro giro dida parte della polizia di Stato con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Bologna. In settimana, sotto la lente sono finite le zone di piazza Travaglio, Porta Paola, via Baluardi, via delle Chiodare, via della Ghiara, giardini di viale Cavour e zona Gad. Durante il servizio sono state identificate 75 persone di cui quindici con precedenti di polizia e controllati 21 veicoli. Numerose le, tra le quali una per invasione di terreni ed edifici, due per violazione del foglio di via obbligatorio, una per danneggiamento e ben quattro per furto. È stata infine elevata una sanzione per ubriachezza molesta.