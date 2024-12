Thesocialpost.it - Chi era Matteo, trovato morto dagli amici dopo una cena: “Stava per cambiare vita”

Leggi su Thesocialpost.it

Un’intera comunità in lutto per la tragica scomparsa diVergura, 34 anni, il cui corpo senzaè stato rinella notte tra sabato e domenica in località Cassano, nelle campagne di Monte Sant’Angelo. A scoprire il cadavere sono stati gli stessicon cui il giovane aveva trascorso la serata in una masseria.Leggi anche: Incendio in un appartamento,un uomo. È partito tutto dalla camera da lettoSecondo quanto ricostruito,si era congedato in anticipo rispetto agli altri per fare ritorno a casa, ma non vi è mai arrivato. La scoperta del corpo, in una zona impervia, ha lasciato sgomenti i presenti e ha aperto interrogativi sulle circostanze della morte. Stando alle prime informazioni, il 34enne presentava ferite alle gambe che potrebbero essere compatibili con un’aggressione da parte di animali selvatici.