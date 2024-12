Liberoquotidiano.it - Ceccano, la comunità sotto-choc: non regge al dolore, Sonia muore al funerale del marito

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ladiè sconvolta da una doppia tragedia che lascia senza fiato, senza parole.Zattini, 63 anni, è morta per un malore improvviso durante i funerali del, Cristino Trapani, 64 anni. La donna non ha retto al, perdendo la vita mentre dava l'ultimo saluto al compagno di una vita. Cristino Trapani, di professione camionista, era deceduto in Albania, dove era detenuto. Secondo quanto riportato dalla direzione delle carceri albanesi, l'uomo è morto il 19 novembre 2024 presso l'ospedale oncologico “Madre Teresa” di Tirana, a seguito di un arresto cardiaco avvenuto intorno alle 11:30. Il feretro di Trapani è stato accolto nella chiesa di Santa Maria a Fiume per il, ma l'evento si è trasformato in un dramma quandoha avuto un malore poco prima che la bara fosse portata all'interno del santuario mariano.