Bove malore in campo durante Fiorentina-Inter | il centrocampista crolla a terra Adn | Ha ripreso conoscenza – aggiornamenti

Attimi di paura. Al 16esimo minuto del primo tempo Edoardoha accusato uned è caduto sul terreno di gioco. Subitovenuti i soccorsi e la partita è stata immediatamente sospesa. Secondo le prime ricostruzioni, ilviola si è inginocchiato per allacciarsi le scarpe e in quel momento ha accusato un. Immediato l’vento dei compagni prima e poi dei medici della squadra, poco dopo è anche arrivata l’ambulanza che ha caricato il calciatore per portarlo d’urgenza in ospedale. Lacrime e terrore dipinti sui volti dei giocatori di, che quandosi è sentito male si sono stretti intorno a lui anche per impedire che venissedalle telecamere. Oltre mezz’ora dopo il, le agenzie di stampa hanno riportato la notizia chehae respira autonomamente.