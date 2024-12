Lanazione.it - Assalto al mercatino. Squarciano i tendoni e rubano negli stand di corso Vannucci

Perugia, 1 dicembre 2024 – Dai formaggi, alle borse, passando per gli accessori etnici in pietre dure e argento, fino all’oggettistica: ildi Natale è finito sotto assedio. Razziata nella notte la fila delle bancarelle adiacente a palazzo Donini, quelle che sostano sul lato destro di, lasciandoci alle spalle i Giardini, tanto per intenderci. I ladri hanno squarciato il tendone posteriore deglicon un coltello, e da quel pertugio si sono introdotti, dove è stato possibile, all’interno dei box. Il bottino è vario. Il valore non è ingente, ma per gli ambulanti si tratta di perdite importanti, viste anche le spese sostenute per venire a Perugia e affittare gli spazi delle postazioni. Arriva dalla Lombardia il titolare dellodei formaggi. “Da me - racconta - hanno rubato qualche prodotto e il fondo cassa.