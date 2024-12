Davidemaggio.it - Amici 24, diretta decima puntata

Anticipazionidi domenica 1° dicembre 2024Maria De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata giovedì.Due allievi hanno affrontato la sfida: si tratta di Luk3, che è riuscito a vincere sia la sfida a cui si era preparato, con giudice esterno Federica Abbate, sia quella immediata proposta da Anna Pettinelli, con giudice Charlie Rapino. Il ballerino Daniele è riuscito poi a difendere il suo banco, giudicato da Francesca Bernabini, dopo essere stato mandato in sfida immediata da Emanuel Lo. Tutto rimandato invece per Teodora, che era impossibilitata a ballare.La gara di canto e di ballo è stata giudicata da J-Ax e dal coreografo e regista teatrale Giorgio Madia. A finire in sfida per il canto è stato nuovamente Luk3 insieme a Diego, ultimi a pari merito della classifica guidata da Senza Cri.