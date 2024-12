Lanazione.it - Al via i lavori in piazza del Comune. Nuovi arredi, luci e pavimentazione

MONTECALVOLI Al via domani, lunedì, iper la riqualificazione didela Montecalvoli a cura dell’impresa Jacini di Calenzano che si è aggiudicato l’appalto. "Un intervento di riqualificazione che renderà lapiù sicura, funzionale e fruibile – dice la sindaca Manuela Del Grande – Lo scopo è quello di rendere quest’area migliore per i pedoni e in grado di soddisfare le esigenze di spazi per la socialità e la ricreazione. Previsto il rifacimento del piano viabile con nuova, nuova e più efficiente illuminazione. Una riqualificazione a tutto tondo per dare un volto nuovo e più bello a una parte importante del nostro territorio, per restituire qualità, vivibilità e funzionalità agli spazi del centro di Montecalvoli. Iandranno avanti fino ad aprile, salvo proroghe e imprevisti.