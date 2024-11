Tuttivip.it - “Signorini sostituito”. Grande Fratello, la nuova conduttrice è la più seria di Mediaset

Le indiscrezioni sul futuro della conduzione del, versione non italiana, stanno animando il dibattito mediatico in queste ore. Secondo quanto emerso, sembra che a partire dalla prossima stagione televisiva ci potrebbe essere una vera rivoluzione, con un possibile cambio alla guida del programma. A lanciare l’ipotesi è stato Gabriele Parpiglia, durante il programma “Protagonisti” su RTL 102.5, condotto insieme a Francesco Fredella.Parpiglia ha svelato che la produzione starebbe valutando l’idea di sostituire l’attuale conduttore, Alfonso, con un volto noto ma inaspettato. “C’è una notizia che riguarda ildel prossimo anno,” ha dichiarato il giornalista, aggiungendo che potrebbe concretizzarsi una proposta già avanzata in passato. “Da quello che mi risulta ci sarà un cambio di conduzione del programma.