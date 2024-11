Scioperi si riaccende lo scontro tra governo e sindacati Salvini | Altri 15 previsti a dicembre pronto a precettare di nuovo

Leggi su Open.online

Neanche il tempo di mettersi alle spalle l’ultimo sciopero che già silotra. All’indomani della mobilitazione generale indetta da Cgil e Uil – che ieri, venerdì 29 novembre, ha portato in piazza a manifestare contro le politiche dell’esecutivo di Giorgia Meloni circa mezzo milione di italiani – è il ministro dei Trasporti Matteoa tornare all’attacco. «Sono soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani», ribadisce il vicepremier e leader della Lega. Dopodiché, aggiunge: «Il mio impegno non cambia in vista di, quando si contano già 15proclamati, fra cui uno generale fissato il 13 (guarda caso un altro venerdì) a pochi giorni dal Natale. Sonoa intervenire ancora, per aiutare i cittadini», annuncia il leader del Carroccio.