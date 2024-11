Oasport.it - Sci alpino, Shiffrin vicina a quota 100 nel gigante di Killington. Brignone cerca la rimonta

Leggi su Oasport.it

Mikaelaintravede la vittoria numero cento in Coppa del Mondo. L’americana comanda ildidopo una prima manche decisamente complicata per il tracciato e anche per le condizioni metereologiche, con un forte vento e una bufera di neve soprattutto nella parte alta.ha fatto la differenza sul muro, perdendo qualcosa solamente nel tratto finale.Ad insidiareper la vittoria c’è la svedese Sara Hector, che ha accusato un ritardo di 32 centesimi dall’americana. Sul podio virtuale c’è anche la norvegese Thea Louise Stjernesund, attardata di 61 centesimi dalla vetta. Buonissima la prima manche della svizzera Camille Rast, ormai entrata in una nuova dimensione, che con il pettorale numero 18 si è inserita in quarta posizione a 75 centesimi da.In piena lotta per il podio c’è anche la croata Zrinka Ljutic (+0.