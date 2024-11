Oasport.it - Sci alpino, a Kilington si parte con il gigante. Brignone sfida Shiffrin che vuole la 100esima!

Si apre ufficialmente la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025 che ci accompagnerà per le prossime tre settimane. Si inizierà con la tappa di Killington (Vermont, Stati Uniti) che le consuete due prove tecniche: uned uno slalom.Quale sarà il programma? Si inizierà nella giornata odierna, sabato 30 novembre, con la gara tra le porte larghe sulla pista denominata “Superstar“. La prima manche scatterà alle ore 16.oo italiane (le ore 10.00 locali), mentre la seconda andrà in scena alle ore 19.00 e andrà a comporre il podio della gara di Killington.Arriviamo al primo appuntamento nordamericano con la padrona di casa numero uno, Mikaela, che è ad un passo dal fare (ulteriormente) la storia dello sci. La nativa di Vail è pronta per il successo numero 100 della sua immensa carriera.