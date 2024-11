Notizie.com - Partita Iva: novità rateizzazione tasse nel 2025, cosa cambia

È stata accolta la proposta della Lega che prevede delle importantiper i titolari diIva: confermata la possibilità didelle. Arrivano importanti aggiornamenti per i titolari diIva: la proposta della Lega di rinviare il secondo acconto delle imposte sui redditi dando anche la possibilità di suddividerlo in rate è stata accolta. Il partito di Matteo Salvini aveva avanzato l’iniziativa attraverso tre emendamenti, due al decreto fiscale ed uno al testo della Legge di Bilancio.Iva:nel(Notizie.com)Dopo il rinvio dello scorso anno, che ha permesso ai titolari diIva di pagare l’acconto in cinque rate da gennaio, piuttosto che a novembre, è stata confermata la misura anche per il 2024. Per poter accedere allaè necessario essere in possesso di determinati requisiti, anche se il Carroccio starebbe spingendo per estendere la platea dei beneficiari.