Paolo Bartorelli. Eccellenza e passione per gli orologi

Nel mondo dell’alta orologeria e alta gioielleria,è sinonimo di expertise e tradizione. "vanta oltre 130 anni di storia – racconta, titolare della boutique di Pesaro – è nata nel 1882, prima come realtà familiare, poi, dal dopoguerra, come azienda moderna. Oggi, abbiamo raccolto questa eredità del passato, per scrivere un nuovo capitolo della nostra storia". A guidarlo, la, "senza quella non si fa nulla. Poi, ovviamente, sono indispensabili consapevolezza, capacità, attenzione al cliente, organizzazione dell’azienda, abilità nel capire le tendenze del mercato e un po’ di fortuna. Personalmente, ho fatto tesoro dei consigli di mio padre, ovvero porsi sempre un gradino sotto al cliente, essere sempre gentile e disponibile, e soprattutto, vederlo come una persona da servire, e non da sfruttare, e farlo sentire accolto e seguito.