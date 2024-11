Ilfattoquotidiano.it - Manifestazioni Pro-Palestina a Roma e Milano, lancio di petardi e fumogeni contro le forze di polizia. “Nella capitale siamo in 30mila”

I cortei Pro Pal sono tornati in piazza sabato 29 novembre a, il corteo nazionale organizzato da associazioni palestinesi e sigle sindacali ha radunato migliaia di persone registrando anche momenti di tensione. I manifestanti si sono radunati in mattinata a piazza Vittorio Emanuele per poi sfilare attraverso un lungo itinerario che ha incluso via Merulana, piazza del Colosseo, viale Aventino e Piazzale Ostiense. Durante il passaggio davanti alla sede della Fao, in viale Aventino, sono stati lanciatilediche presidiavano l’area, mentre alcuni studenti scandivano il coro “Dove sta? La bandiera di Israele dove sta?”. Una grande bandiera dellaè stata lasciata davanti all’edificio, ma non si sono registrati contatti diretti tra manifestanti edell’ordine.