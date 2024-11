Ilfoglio.it - La morte assistita secondo gli inglesi

Né Olanda né Belgio. L’Inghilterra al momento si vede come un luogo in cui ai malati terminali con meno di sei mesi di vita verrà data la possibilità di scegliere unae senza dolore, somministrandosi da soli i farmaci, con “le clausole di salvaguardia più robuste del mondo”, ossia il parere di due medici e di un giudice dell’alta corte, per evitare gli abusi e le storture. Chi spinge qualcuno allarischia una condanna di 14 anni. Lo voleva il 75 per cento dei cittadiniquasi tutti i sondaggi e alla fine l’ha voluto anche la maggioranza dei deputati, con 330 voti a favore e 275 contrari, dopo settimane di un dibattito acceso ma intelligente, e cinque di ore di interventi a Westminster in cui storie dolorose sono state raccontate, ascoltate, analizzate con un rispetto che è andato oltre le polarizzazioni feroci di questi anni.