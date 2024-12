Il Bologna torna a sorridere, 3-0 al Venezia

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Ilgrazie al 3-0 rifilato al. Vittoria fondamentale per gli uomini di Vincenzo Italiano, decisiva la doppietta di Ndoye e la rete di Orsolini: i felsinei mantengono l’imbattibilità interna e salgono a quota 21 punti in classifica. Prosegue il momento negativo per il, alla decima sconfitta stagionale, la quarta consecutiva: 8 punti in classifica per i lagunari che dovranno assolutamente vincere lo scontro salvezza col Como. Ritmi alti, partita ruvida, ma soprattutto la volontà di dare una svolta immediata al match. La squadra di Italiano ha voluto sin da subito cancellare il 3-0 incassato contro la Lazio, la prima occasione è stata quella costruita da Freuler, una conclusione dalla distanza intercettata senza problemi da Stankovic.