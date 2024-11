Ilnapolista.it - Giuliano Urbani: «Sono in una Rsa, qui si viene a morire. Sono un liberale di sinistra, Berlusconi lo sapeva»

Leggi su Ilnapolista.it

Bella intervista de La Stampa aex ministro dei governi. L’intervista è di Antonio Bravetti che va atrovarein una Rsa di Primavalle a Roma.«In questi posti ci si arriva alla fine, si». Lo dice col sorriso, 87 anni compiuti a giugno. Ministro della Cultura di Silvio, “progettista” di Forza Italia, vive in una casa di riposo romana. Operato al cervello qualche mese fa, ha lasciato la sua Torino per Residenza Valeria, quartiere Primavalle, non lontano dal policlinico Gemelli.Soffre di idrocefalo normoteso: «Le possibilità di guarirezero – spiega a La Stampa – l’intervento mi ha permesso di mantenere la lucidità mentale». È una patologia neurologica che spesso porta sintomi molto simili a quelli dell’Alzheimer.