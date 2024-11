Ilrestodelcarlino.it - Gara da non sbagliare. Continuità per sognare

Prove generali in vista della trasferta di Notaresco, quella che domani vedrà l’Ancona ai piedi del Gran Sasso, al campo sportivo Savini, a difendere la sua settima posizione conquistata grazie ai tre risultati utili consecutivi. La squadra dorica stamattina s’è allenata al Del Conero, tra spruzzi di pioggia e raggi di sole: tutti a disposizione di Massimo Gadda, fatta eccezione naturalmente per Magnanini e Gianelli e con Alluci che c’era ma che non ci sarà, a Notaresco, fermato per un turno per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo. Peccato, perché Alluci è un giocatore fondamentale dello scacchiere di Gadda, e lo ha dimostrato anche ieri mattina, mettendo a segno un gol spettacolare con un tiro a giro che s’è appoggiato sul palo lungo per depositarsi in rete. Sono diversi, al momento, i dubbi che riguardano la formazione iniziale che scenderà in campo domani, a partire dal portiere.