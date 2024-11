Oasport.it - F1, cosa deve fare la Ferrari per tenere aperto il Mondiale costruttori? I punti di scarto dalla McLaren

Laha firmato la doppietta nella Sprint Race del GP del Qatar e ha così potuto allungare in testa alla classifica del: Oscar Piastri si è imposto sul circuito di Lusail beneficiando del regalo offertogli dal compagno di squadra Lando Norris e così la scuderia anglosassone ha compiuto un passo importante verso la conquista del titolo iridato. Il Team di Woking ha infatti incamerato quindicigrazie all’uno-due firmato in Medio Oriente, mentre lasi è dovuta accontentare del quarto posto di Carlos Sainz e della quinta piazza di Charles Leclerc (novetotali): il vantaggio in favore della compagine guidata da Andrea Stella è ora di trenta lunghezze nei confronti della Scuderia di Maranello.Questo significa che lapotrebbe già chiudere matematicamente i conti in occasione del Gran Premio del Qatar, in programma domani (domenica 1° dicembre) sulla distanza canonica dei 300 km.