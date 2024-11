Panorama.it - Cosa vedere a Natale al cinema

Lucio De Roberti, un simpatico viveur col Ferrarino (chi altri potrebbe interpretarlo se non Christian De Sica?), cerca di salvare il nipote dal matrimonio con una ragazza la cui famiglia è piena di debiti. A finire incastrato, suo malgrado, come prestanome per accollarsi tutto è Dino Doni (Lillo), ex star della musica ormai caduta nel dimenticatoio, che cerca un’occasione per rifarsi e riconquistare la fiducia e la stima della figlia. A loro si aggiunge Patrizia Giordano (Isabella Ferrari), una discografica piena di grandi idee, ma alle prese con il rischio di fallimento e con un marito un po’ vile. Sono questi i protagonisti di Cortina Express, il film delle feste per eccellenza che arriverà sugli schermi il 23 dicembre, per rinverdire i fasti del cinepanettone ormai passato di moda: non a caso il film è ambientato negli stessi panorami innevati dell’originale Vacanze die, come all’epoca, vede un incrocio di equivoci, battute pesanti e qualche travestimento in commedia (con Paolo Calabresi che interpreta un malvagio criminale russo).