C’è sciopero saltano gli spettacoli | L’ultima volta al Piccolo 20 anni fa

di Andrea GiMILANO Per risalire a un precedente, in un luogo simbolo della cultura milanese, bisogna tornare a vent’fa. Ilteatro di Milano ieri sera ha chiuso i battenti, a causa dell’adesione dei lavoratori allogenerale proclamato da Cgil e Uil. E sono state quindi annullate la rappresentazione di “Lacrima“ di Caroline Guiela Nguyen al teatro Strehler e la prima nazionale di “Sogno di una notte di mezza estate“ con la regia di Carmelo Rifici in programma al teatro Studio Melato. "Non accadeva da vent’", spiega la Cgil. "Siamo scesi in piazza come lavoratori e lavoratrici delTeatro di Milano per sostenere le ragioni dello", spiega Valentina Penzo, della Rsu Slc CgilTeatro. "Ci rendiamo sempre più conto e sentiamo sempre più bisogno di ribadire la funzione pubblica che ha il nostro teatro e la funzione pubblica che ha il nostro lavoro.