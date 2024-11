Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, scoppia la polemica per gli auguri di Natale con la scritta 'Xmas'

Leggi su Lanazione.it

(Arezzo), 29 novembre 2024 - Ladorata posta davanti ai giardini pubblici con il classico '' natalizio fare lapolitica a. "Sappiamo in partenza che verremo tacciati come coloro che danno la caccia alle streghe o, più in particolare, ai gerarchi, ma riteniamo che quel '' che campeggia fuori Porta Fiorentina non rappresenti esattamente il meglio che si potesse scegliere per ricordare a tutti che sta arrivando", il commento affidato ai social dalla lista di opposizione Rinascimentoese: "Buonnon ci sarebbe dispiaciuto, al posto dell'acronimo che, in Italia, richiama originariamente al periodo più nefasto della nostra storia. E che sia un'amministrazione che si ispira anche al generale sottosopra, lo ripetiamo, non ci passa nemmeno per la testa".