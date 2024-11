Iltempo.it - Assalto ProPal al supermercato, Salvini a valanga: "Minus habens" | VIDEO

In una diretta social su TikTok per commentare le ultimi di fatti dal nuovo codice della strada al contrasto contro gli sioperi selvaggi, il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteotratta anche il corteo dei pro Palestina di sabato 30 novembre a Roma. In particolare i leader della Lega pone l'attenzione al blitz di un gruppo di manifestanti a volto coperto che hanno assaltato unCarrefour in via Labicana, spaccando le vetrine e imbrattando i muri con slogan, e sul lancio di petardi e fumogeni contro le forze dell'ordine vicino alla Fao, in viale Aventino. "Non è così che si chiede un futuro migliore per il nostro Paese, spero che vengano identificati e che paghino di tasca loro se danneggiano qualcosa", afferma. Scioperi, nuovo Codice della Strada, processo.