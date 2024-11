Asl Roma 3, nella giornata mondiale contro l'Aids un test gratuito per la popolazione più rischio

Leggi su Ilfaroonline.it

In occasione dellache si celebra ogni anno il 1° dicembre, la ASL3 ha deciso di inviare un sms allacon ‘aumentato’, ovvero i cittadini del territorio in età compresa tra 25 e 39 anni che statisticamente sono maggiormente esposti al pericolo di contrarre la malattia, al fine di promuovere l’accessoe riservato alper la ricerca dell’HIV.Ile riservato può essere effettuato nel CTC- Centroe Counseling per l’HIV di Ostia Antica, in Viale deignoli 781. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero il numero 06 56483289/3011/3039 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica uo.malattie.infettive@asl3.it.Il centro della ASL3 offre la possibilità di fare ilall’interno di un percorso di counseling sanitario.